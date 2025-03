Luca Zaia va oltre le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Con una battuta, potrei dire che abbiamo portato a casa anche le Olimpiadi giovanili invernali proprio per dimostrare che alla fine servivano a qualcosa tutti questi cantieri per i Giochi invernali, a partire dalla nuova pista di bob che è più avanti del cronoprogramma e non escluderei che a marzo si possa già fare un test”. Il presidente della Regione Veneto ha parlato così a margine di un evento a Mareno di Piave, in provincia di Treviso.

Zaia e la pista da bob di Cortina

Zaia è tornato così su un tema a lungo dibattuto e affrontato anche nelle ultime ore dal presidente del Coni Giovanni Malagò, che in un'intervista a Repubblica ha sottolineato gli sforzi per chiudere l'opera rispettando il cronoprogramma: "Sono al lavoro i tecnici, il commissario Saldini è molto coinvolto, il lavoro dell’ad Varnier è eccellente". Zaia si è mostrato ottimista sul work in progress: “Già oggi - ha detto - ci sono studenti di ingegneria che salgono a Cortina a vedere e studiare il cantiere della pista di bob, ma sono sicuro che la pista una volta ultimata diventerà una delle opere iconiche delle Olimpiadi e un’attrazione turistica in sé e per sé”.