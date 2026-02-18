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Milano Cortina, argento Italia in staffetta femminile short track. Meloni tifosa al Forum

Il quartetto azzurro è secondo, la premier tifosa speciale: "Molto emozionata"

Meloni e le azzurre dello short track
Meloni e le azzurre dello short track
18 febbraio 2026 | 21.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ancora una medaglia italiana dallo short track: è l'argento della staffetta femminile, davanti alla premier Giorgia Meloni. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l'impresa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è targata Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel. Una seconda posizione conquistata alla fine della gara da 27 giri, in cui le azzurre sono state a lungo quarte. Oro alla Corea del Sud, bronzo per il Canada e medaglia di legno per l'Olanda. L'Italia conquista la 26esima medaglia ai Giochi: 9 ori, 5 argenti e 12 bronzi.

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Meloni tifosa speciale

Tra gli spettatori, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha lungamente applaudito la staffetta azzurra. La premier si è detta "molto emozionata. È stata una gran bella emozione". Meloni è scattata in piedi appena le azzurre dello short track hanno tagliato per seconde il traguardo della staffetta femminile.

Il presidente del Consiglio - in tribuna al Forum di Assago per assistere alla gara insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi, al presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e al presidente dell'International Skating Union (Isu) Kim Jae-yeo - ha seguito tutti i 27 giri seduta, poi insieme a tutto il pubblico si è alzata in piedi, applaudendo a lungo le azzurre. Durante il giro di pista con il tricolore, il quartetto italiano è passato sotto gli spalti che ospitano anche la tribuna autorità. E lì ancora applausi da Meloni.

Fontana record

Con l'argento di oggi, Fontana conquista la sua 14esima medaglia olimpica, diventando l'atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi. Il record dal 1960 era detenuto dallo schermidore Edoardo Mangiarotti. La 'freccia bionda' lo aveva raggiunto giovedì scorso con l'argento individuale nei 500 metri, dopo l'oro della staffetta mista conquistato appena due giorni prima nella staffetta mista.

Quattordici medaglie collezionate nel corso di sei Olimpiadi, da Torino 2006 a Milano-Cortina 2026, dove Fontana ha ancora da gareggiare sui 1.500, distanza in cui ha vinto l'argento a Pechino quattro anni fa.

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