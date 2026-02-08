circle x black
Milano Cortina, "nel Villaggio anche i profilattici": la sorpresa degli atleti

Il governatore Fontana: "Nel Villaggio Olimpico forniamo gratuitamente profilattici agli atleti. Se a qualcuno sembra strano, non è consapevole della prassi olimpica consolidata"

I condom olimpici
08 febbraio 2026 | 13.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Qui c'è tutto". Il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026 soddisfa tutte le richieste degli atleti, che rimangono sorpresi dalla fornitura 'totale'. "Ci sono anche profilattici e assorbenti, hanno tutto", dice un'atleta in uno dei tanti video pubblicati sui social in questi giorni. "Per tutti quelli che si domandano qualcosa sui profilattici olimpici: li ho trovati. C'è tutto, hanno tutto: c'è tutto quello di cui hai bisogno nel Villaggio Olimpico", dice l'atleta promuovendo in pieno l'organizzazione. I contenuti pubblicati sui social documentano i giudizi positivi per il cibo e per i dettagli del Villaggio, dai letti alle aree relax. Le regole prevedano che gli atleti possono accogliere anche ospiti, una persona al giorno: è necessario però inoltrare una richiesta con 24 ore di anticipo.

"Sì, nel Villaggio Olimpico forniamo gratuitamente profilattici agli atleti. Se a qualcuno sembra strano, non è consapevole della prassi olimpica consolidata. Iniziò a Seul 1988 per sensibilizzare atleti e giovani nella prevenzione verso le malattie sessualmente trasmissibili – un tema che non deve creare imbarazzo", afferma il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, rilanciando la clip. "Dal punto di vista sanitario, Regione Lombardia è in campo a 360° per garantire ad atleti e team internazionali la massima assistenza in queste settimane, una azione che fa parte dell’organizzazione olimpica, grazie alle quali abbiamo realizzato diverse opere dal Niguarda di Milano alla Valtellina, che restano ai lombardi dopo il grande evento che stiamo ospitando", prosegue il presidente della Regione. "La salute prima di tutto: prevenzione concreta e buon senso".

