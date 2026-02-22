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Milano Cortina, Usa oro nell'hockey: Canada battuto nell'over time

Azzurri quinti nel Bob a 4 maschile. In serata la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. Dal Cio l’ordine olimpico d’oro a Mattarella e Meloni

Gli Usa festeggiano l'oro nell'hockey maschile a Milano Cortina - Fotogramma /Ipa
Gli Usa festeggiano l'oro nell'hockey maschile a Milano Cortina - Fotogramma /Ipa
22 febbraio 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
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Finisce anche l'ultima giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'Italia sperava negli azzurri del Bob a 4 maschile per incrementare un medagliere già da record che ieri ha raggiunto quota 30 con la straordinaria doppietta azzurra nello skicross (oro Simone Deromedis e argento Federico Tomasoni) e il bronzo di Andrea Giovannini nel pattinaggio di velocità. Ma il quartetto azzurro si è fermato alla quinta posizione. Gli Stati Uniti vincono intanto la finale dell’hockey maschile contro il Canada. Un oro storico - nonché l'ultimo di queste Olimpiadi -, che gli Usa non riuscivano a conquistare dal 1980. In serata, la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona.

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Intanto il Cio ha insignito il Presidente Mattarella e la presidente Meloni dell’ordine olimpico d’oro, la massima onorificenza che viene conferita a coloro che hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica .

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