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Milano Cortina, Moioli bronzo nello snowboard cross: 18esima medaglia per l'Italia

Settima giornata di gare. Passler riammessa ai Giochi. Gli azzurri del curling hanno battuto la Gran Bretagna

Michela Moioli - Ipa
Michela Moioli - Ipa
13 febbraio 2026 | 08.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Settima giornata di gare oggi, venerdì 13 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Michela Moioli ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard cross. L'Italia conquista così la sua 18esima medaglia.

L’Italia del curling maschile formata da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) si è aggiudicata la seconda vittoria a squadre ai Giochi. Gli azzurri hanno superato la Gran Bretagna, favorita del torneo, 9-7 dopo l'esordio positivo contro la Svezia.

Intanto la Corte nazionale d’appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler. La giovane biatleta azzurra era finita sotto inchiesta dopo un controllo antidoping positivo al Letrozolo rilevato lo scorso 26 gennaio: si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio.

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