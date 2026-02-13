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Brignone, gioia dopo l'oro: "Pura follia". E anche Sinner esulta

Il tennista azzurro ha commentato il post della sciatrice azzurra

Federica Brignone e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Federica Brignone e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
13 febbraio 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Jannik Sinner esulta con Federica Brignone. La sciatrice azzurra ha vinto un oro da favola nel SuperG andato in scena ieri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, firmando un'impresa storica considerando il grave infortunio che l'aveva colpita, mettendone in dubbio la partecipazione ai Giochi, meno di un anno fa. Oggi, venerdì 13 febbraio, Brignone ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram che ha 'acceso' l'entusiasmo del numero due del mondo.

"Pura FOLLIA", ha scritto Brignone allegando foto mentre bacia la medaglia d'oro ed esulta insieme al suo team sul podio di Milano Cortina 2026, "grazie". Immediato il commento di Sinner, grande appassionato delle nevi e con un passato da sciatore, che ha commentato con due emoticon piuttosto esplicite, tra cui una fiamma.

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