circle x black
Cerca nel sito
 

Kidult protagonista a Casa Kiss Kiss a Sanremo

Kidult protagonista a Casa Kiss Kiss a Sanremo
27 febbraio 2026 | 20.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Kidult celebra il suo ingresso a Casa Kiss Kiss a Sanremo, scegliendo uno dei luoghi più vivi e partecipati della settimana dedicata alla musica italiana, come spazio di incontro con il pubblico. All’interno di Casa Kiss Kiss - situata in Piazzale Vesco, Sanremo –Kidult ha accolto il pubblico in un corner dedicato, pensato come spazio di incontro e racconto, dove vivere da vicino l’universo del brand. Protagonista Infinity Collection, simbolo di legami autentici e senza tempo, caratterizzata da una chiusura non reversibile, un gioiello semplice ma potente, che diventa metafora di connessioni vere, emozioni condivise e momenti destinati a durare per sempre.

CTA

Durante l’esperienza, il pubblico ha avuto la possibilità di personalizzare il bracciale tramite incisione, rendendo ogni gioiello unico e irripetibile. Diversi i talenti e i content creator, che hanno preso parte all'evento, fra cui Megghi Galo, Andrea Zelletta, Sofia Cerio e Alessandro Cossari, che per l’occasione hanno indossato i gioielli delle diverse collezioni del brand. Momenti di interazione, giochi, photo booth e iniziative dedicate, insieme ad omaggi esclusivi, hanno trasformato lo spazio in un punto di incontro dinamico e in costante movimento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Kidult Sanremo Infinity Collection gioielli
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza