Roberto Cavalli, viaggio nel mito di Pompei

Un set completamente nero, illuminato da luci rosse. E il suono di una sirena antiaerea unito a quello di tacchi a spillo che marciano sul pavimento. Benvenuti allo show di Roberto Cavalli, dove Fausto Puglisi, per l'autunno-inverno 2025/2026, immagina un viaggio nel passato di Pompei, con una visione proiettata al futuro. C'è la lava incandescente sugli abiti in velluto rosso pompeiano e tutta la forza dirompente della storia di una città avvolta nel mito.

"Pompei è una mia ossessione - rivela lo stilista - un qualcosa che ho voluto sempre esplorare. Ho il ricordo molto nitido di un viaggio da bambino con i miei genitori. La storia di Pompei, nella sua tragicità, è molto bella, la lava ha distrutto una civiltà ma ha fatto sì che questa civiltà gloriosa rimanesse per sempre". Da qui parte 'Pompeii Future', una collezione che sarebbe tanto piaciuta al fondatore Roberto, tra eleganza opulenta e straordinaria contemporaneità.

Le modelle si muovono a grandi falcate sulla passerella, due lingue di sabbia vulcanica, sulle quali l'effetto della lava si traduce in abiti in velluto devoré, baggy pants in morbido denim, nel trench coat profilato con bordature in ecopelliccia leopardo, motivo onnipresente e abbinato al mondo pompeiano, in una collezione che è very Cavalli. "L'antica Roma non è necessariamente peplum - spiega Puglisi - ho omaggiato il power dressing della donna di oggi, un jeans stampato con una camicia e le spalle strutturate. Per me è quello il nuovo look quotidiano di Cavalli".

Di pietra lavica sono i bottoni che arricchiscono i capispalla e le giacche, mentre gli affreschi di Pompei sono stampati in all-over sui nuovi power suit, completi camicia e pantalone dal vibe leggero e moderno nella loro mancanza di costrizioni. Un abito con gonna a godet, liberamente ispirato a un look degli anni '40 di Celia Cruz si alterna all'immagine dell’iconica musicista cubana scovata tra le strade di Little Havana a Miami e servita da ispirazione allo stilista per partire alla scoperta delle silhouette del costumista superstar Adrian, che a partire dagli anni '20 ha infiammato il mondo di Hollywood con le sue silhouette avvitate con le spalle pronunciate.

La stampa 'Pompei Garden', invece, immortala un giardino rigoglioso che fiorisce su chemisier e abiti caftano, mentre un affresco diventa quasi un dipinto di Mondrian. "I giardini pompeiani sono magici - sostiene il creativo siciliano - lo ricordo nei dégradé dipinti a mano a Como assieme a una pittrice". Non c'è dubbio che Puglisi al timone del marchio fiorentino continui a essere perfettamente a suo agio e a perpetuare la tradizione della griffe con un tocco di contemporaneità e glamour che tanto piace alle star internazionali. "In un momento di incertezze -assicura lui - mi piace l'idea di celebrare la bellezza e conservarla". (di Federica Mochi)