Sono state presentate oggi su strada le nuove BAW1, un quadriciclo categoria L7 totalmente elettrico guidabile a partire dai 16 anni, disponibile in tre versioni: trasporto persone a 2 e 4 posti, trasporto merci a 2 posti.

L'azienda che le costruisce ha spalle solide perchè la Beijing Auto Works (BAW) è la seconda impresa automobilistica su larga scala, ad esser stata creata in Cina.

La mini vettura appare subito carina a prima vista, il design è geometrico, un pò squadrato e dispone di tre porte e un’abitabilità incredibile che arriva appunto a quattro posti reali, con la possibilità di ribaltare lo schienale posteriore per ampliare il bagagliaio. La trazione è posteriore, con una batteria con capacità di 13,7 kWh, per una velocità massima di 90 km/h ed un’autonomia di ben 170 km. È prevista la possibilità di avere una batteria con una capacità di 17,2 kWh per un impiego ancora più esteso, sulla versione trasporto merci a 2 posti.

BAW1 ha una garanzia di 3 anni o 100.000 km sul veicolo, e 8 anni o 120.000 sul pacco batterie

BAW1 è disponibile in cinque combinazioni di colori per la carrozzeria, di cui quattro bicolor: rosso, verde acqua marina e grigio scuro con il tetto bianco; bianco con il tetto nero; “total black”.

Riguardo gli interni abbiamo trovato una tecnologia ben fatta, la stessa che si può trovare su una vettura non immatricolata come quadriciclo. Dispone di un condizionatore, bluetooth, doppio display da 10,25 pollici ad alta definizione con funzioni di connessione, comando porte a distanza, retrocamera e monitoraggio pressione pneumatici.

I prezzi di vendita per la campagna lancio partono da 13.900,00 Euro IVA inclusa, con climatizzatore omaggio.