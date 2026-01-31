circle x black
Cerca nel sito
 

Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video

31 gennaio 2026 | 13.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un'ottima possibilità per confrontarci, evidente che nelcentrosinistra serva una nuova forza politica popolare,riformista, civica, fatta di amministratori, di persone che sono abituate a risolvere i problemi degli italiani e degli italiani. Questo è un tesoro enorme che deve aiutare in maniera decisiva a creare un'alternativa al governo Meloni. Con Progetto Civico stiamo lavorando proprio su questo”. Lo dice Alessandro Onorato, assessore capitino e promotore di Progetto Civico Italia, alla convention Primavera di Vincenzo Spadafora a Roma con la sindaca di Genova, Silvia Salis, quello di Milano Beppe Sala, Maria Elena Boschi di IV, Ernesto Maria Ruffini.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
onorato
Vedi anche
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza