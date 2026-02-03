Farmaceutica, Cappellacci: "Testo unico favorisce concorrenza e disponibilità medicinali"

"Sul versante fuori brevetto l'orientamento del sistema è molto chiaro". Il Testo unico della farmaceutica prevede "regole che favoriscano la concorrenza, la disponibilità del farmaco e la continuità" territoriale. "Qui si innesta anche quanto è stato già fatto con la legge di bilancio per quest'anno 2026, che è molto importante come anticipazione di quello che questa riforma andrà a mettere a terra" con "le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici off patent e con equivalenti che prevedono sostanzialmente meccanismi che tengono insieme competizione e sicurezza. Questo va esattamente nella direzione del riordino e della stabilizzazione del sistema". Così Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, intervenendo al digital talk dedicato alla riforma in atto nella legislazione farmaceutica.