circle x black
Cerca nel sito
 

Farmaceutica, Cappellacci: "Testo unico favorisce concorrenza e disponibilità medicinali"

sponsor

03 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sul versante fuori brevetto l'orientamento del sistema è molto chiaro". Il Testo unico della farmaceutica prevede "regole che favoriscano la concorrenza, la disponibilità del farmaco e la continuità" territoriale. "Qui si innesta anche quanto è stato già fatto con la legge di bilancio per quest'anno 2026, che è molto importante come anticipazione di quello che questa riforma andrà a mettere a terra" con "le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci non biologici off patent e con equivalenti che prevedono sostanzialmente meccanismi che tengono insieme competizione e sicurezza. Questo va esattamente nella direzione del riordino e della stabilizzazione del sistema". Così Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, intervenendo al digital talk dedicato alla riforma in atto nella legislazione farmaceutica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza