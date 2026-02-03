circle x black
Farmaceutica, Gemmato: "In Testo unico cambio canale distributivo migliora accesso cure"

03 febbraio 2026 | 11.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il cambio di canale distributivo, che verrà compendiato ulteriormente all'interno del testo unico sulla legislazione farmaceutica, prevede lo spostamento della distribuzione dei farmaci dalla diretta, cosiddetta, ovvero negli ospedali, nelle farmacie pubbliche, private e convenzionate, ovvero nelle farmacie sotto casa. Cosa significa questo? Maggiore prossimità, miglior accesso al farmaco, migliore aderenza terapeutica, migliore compliance terapeutica. Un paziente che aderisce meglio alla cura, alla terapia, evidentemente sta meglio, non si ospedalizza, fa risparmiare le casse dello Stato, quindi contribuisce a rendere sostenibile il nostro Sistema sanitario nazionale pubblico". Così Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, intervenendo al digital talk 'Verso la nuova legislazione farmaceutica. Il confronto tra istituzioni, industria e cittadini', promosso da Adnkronos, in collaborazione con Egualia.

