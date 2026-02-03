Farmaci, Collatina (Egualia): "Nelle piattaforme d'acquisto regionali non più gare al ribasso"

"Quest'anno è stata introdotta la possibilità, da parte delle piattaforme d'acquisto regionale di effettuare gare non più al massimo ribasso ma con criterio di multi-aggiudicatario. Questo è particolarmente importante perché questo consente alle industrie di fare una pianificazione delle allocazioni di farmaci da portare sul territorio. ". Lo ha detto Stefano Collatina, presidente Egualia in occasione del digital talk dedicato alla riforma in atto nella legislazione farmaceutica, che ha promosso il confronto tra istituzioni, industria e cittadini.