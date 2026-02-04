circle x black
Riva (Cnel): "Puntiamo a obbligo tutela per pazienti fragili"

Al convegno Odontoiatria speciale nel soggetto fragile: "Unidi al nostro fianco a Expo Dental"

Francesco Riva, consigliere del Cnel
04 febbraio 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vogliamo creare un mondo diverso, in cui la politica si fa carico anche di pazienti fragili. Vogliamo proprio mettere su carta l'obbligo di poter tutelare questi pazienti dal punto di vista sanitario", in particolare per la salute odontoiatrica, grazie all'aiuto "dell'onorevole Loizzo, Sioh-Società italiana di odontostomatologia per l'handicap e FedEmo-Federazione delle associazioni emofilici". Lo ha detto Francesco Riva, consigliere del Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) e coordinatore del gruppo di lavoro 'Promozione degli stili di vita ed educazione alla salute', partecipando oggi a Roma al convegno 'Odontoiatria speciale nel soggetto fragile', promosso e organizzato dalla Sioh insieme a FedEmo e Cnel.

L'incontro mira all'inserimento dell'odontoiatria speciale nel Piano nazionale della prevenzione (Pnp) e all'istituzione di un tavolo tecnico nazionale dedicato alla prevenzione e alle cure odontoiatriche per i soggetti fragili. Un impegno sinergico che sta portando i primi risultati. "L'Unidi, Unione nazionale industrie dentarie italiane, è al nostro fianco - spiega Riva - A maggio, durante l'Expo Dental che vedrà la partecipazione di circa 40mila persone, avremo il nostro spazio e potremo parlare di salute e di lavoro. Alcuni pazienti fragili sono attivi nel mondo del lavoro - sottolinea - parliamo di pazienti affetti da malattie come le coagulopatie congenite che, solo con i farmaci, sono come tutti noi. Siamo sicuri che per loro entrare nel mondo del lavoro è già una terapia".

