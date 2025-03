Siglato protocollo di intesa Aiic e ordini ingegneri Napoli e Caserta

Nel documento impegno per iniziative congiunte e per rafforzare per dialogo con istituzioni

Percorsi formativi dedicati agli ingegneri impegnati nel comparto sanitario, azioni congiunte per valorizzare il ruolo dell'ingegneria nella sanità, presenza unitaria, rinnovata e qualificata nel dialogo con le Istituzioni regionali di riferimento per l'ambito sanitario. Sono questi i principali obiettivi del Protocollo sottoscritto dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Napoli, presieduto da Gennaro Annunziata, dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, presieduto da Carlo Raucci, nell’occasione rappresentato da Federico Conte, e dall'Associazione italiana ingegneri Clinici-Aiic, presieduta da Umberto Nocco.

Il Documento - che prevede numerose iniziative congiunte, tra cui la creazione di Gruppi di lavoro sugli ambiti della formazione, degli standard di qualità, su ricerca e innovazione, oltre che su comunicazione ed advocacy - è stato siglato all’interno di un incontro al Policlinico dell'Università di Napoli Federico II. L’intesa - si legge in una nota - dedica ampio spazio alla formazione specifica, e prevede iniziative di mentoring e orientamento per i giovani ingegneri che muovono i primi passi nel settore sanitario, offrendo loro la possibilità di avvalersi dell’esperienza di professionisti più esperti.

"L’accordo sottoscritto oggi - Annunziata - ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo e la missione degli ingegneri nella sanità attraverso azioni concrete, mettendo a sistema le competenze, gli strumenti e le potenzialità dell’Ordine e dell’Aiic. L’accordo, nelle intenzioni di noi sottoscrittori, mira inoltre a rafforzare la nostra capacità di interlocuzione con i decisori politici e amministrativi, contribuendo a comunicare con maggiore efficacia il know-how degli ingegneri clinici e biomedici". Aggiunge Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1 e coordinatore della commissione ‘Ingegneria della salute’ dell'Ordine degli ingegneri di Napoli: "E' importante che gli Ordini promuovano iniziative che, attraverso percorsi formativi e di aggiornamento, possano valorizzare le professionalità dei colleghi ingegneri in un contesto normativo e tecnologico fortemente in evoluzione". Sottolinea Raucci: “Sviluppare una serie di iniziative congiunte tra componente ordinistica della professione e specialisti dell’ingegneria clinica ci sembra una prospettiva quanto mai utile e tempestiva, soprattutto in riferimento all’evoluzione tecnologica che nella sfera della salute e delle cure sta procedendo a ritmi vertiginosi”.

Per gli ingegneri clinici, “il protocollo siglato oggi a Napoli - evidenzia Nocco - si inserisce nel solco delle relazioni utilissime e necessarie che Aiic intrattiene con i singoli Ordini territoriali degli ingegneri, ma assume un’importanza particolare se riferito al grande lavoro che stiamo sviluppando in vista del nostro 25esimo Convegno nazionale, che si terrà proprio nel capoluogo partenopeo. Da questo punto di vista è nostra intenzione creare un’effettiva sinergia all’interno della professione per garantire alta qualità dei contenuti e forte capacità di rappresentazione delle competenze che l'ingegneria sviluppa all’interno del territorio campano”.

Nel dialogo seguito alla firma del Protocollo - a cui hanno contribuito anche i coordinatori regionali Aiic Pasquale Garofalo, Antonio Mancaniello, Nicola Tufarelli ed il vicepresidente dell’Associazione Gianluca Giaconia - i presidenti e firmatari del Documento hanno poi approfondito le prospettive occupazionali odierne per tutti gli ingegneri operanti nel settore sanitario: prospettive decisamente incoraggianti, non solo nell’ambito biomedico e clinico, ma anche in quello gestionale e in quello tradizionale dell’edilizia applicata all'ambito sanitario. L’insieme delle tematiche così identificate sarà parte rilevante del prossimo Convegno Aiic che si terrà a Napoli dal 14 al 17 giugno, Mostra d’Oltremare. Nelle prossime settimane il protocollo sarà firmato anche dagli altri Ordini professionali della Campania.