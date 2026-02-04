circle x black
Tumori: De Lorenzo (Favo), 'al momento della diagnosi malnutrizione in circa la metà dei casi' 

04 febbraio 2026 | 15.33
Redazione Adnkronos
"È fondamentale verificare, sin dal momento della diagnosi, che il malato non sia colpito anche da malnutrizione, che si verifica nel 50-60% dei casi. Se c'è malnutrizione bisogna intervenire con provvedimenti adeguati per garantire il corretto trattamento". Lo ha detto Francesco De Lorenzo, presidente Federazione  italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), intervenendo all'incontro dedicato al valore della nutrizione medica specializzata in oncologia, organizzato al Senato della Repubblica nell'ambito della Giornata mondiale contro il cancro.

