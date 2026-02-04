circle x black
Tumori: Gonzalez (Danone), 'innovare per dare risposta a pazienti e migliore qualità di vita'

04 febbraio 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dobbiamo creare un ecosistema dove ognuno fa la sua parte. Danone nutricia, come azienda leader, ha il dovere di innovare con prodotti che sappiano dare una risposta ai pazienti oncologici, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a ridurre i costi a carico del Sistema sanitario nazionale con un conseguente beneficio della salute pubblica. In questo senso, il ruolo dell'industria è centrale". Sono le parole di Judit Gonzalez Sans, amministratrice delegata di Danone Nutricia Italia e Grecia, all'incontro dedicato al valore della nutrizione medica specializzata in oncologia, organizzato in Senato, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. 

