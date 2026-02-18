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Vaccini: Viora (Sigo), 'anti- Hpv arma di prevenzione primaria cancro alla cervice'

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18 febbraio 2026 | 08.53
Redazione Adnkronos
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"L'informazione fondamentale è una sola: è possibile prevenire l'infezione da Hpv mediante la vaccinazione e prevenire quindi l'insorgenza di tumori. È l'unica possibilità che abbiamo di prevenzione primaria, cioè di prevenire l'insorgenza di un tumore" contro la cervice uterina. "Un'opportunità che non dobbiamo assolutamente perdere". Così Elsa Viora, presidente Sigo - Società italiana ginecologia e ostetricia, partecipando a Roma alla presentazione della nuova campagna di comunicazione, approvata dal ministero della Salute, 'Blocca l'Hpv con la vaccinazione', lanciata da Msd Italia e Serie A Women.

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