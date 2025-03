Conclave e The Brutalist dominano i Bafta 2025 con quattro premi ciascuno. Edward Berger ha ricevuto il premio per il Miglior film per Conclave, un thriller che narra gli intrighi e i compromessi durante l'elezione di un nuovo papa. Nel suo discorso il regista ha sottolineato i sette anni di lavoro che ci sono voluti per la realizzazione del film, rendendo omaggio alla sceneggiatura di Peter Straughan e all'interpretazione di Ralph Fiennes. Brad Corby ha vinto il per la Migliore regia per The Brutalist, un'epopea sull'immigrazione, mentre Adrien Brody ha ottenuto il premio come Miglior attore per la sua interpretazione di un architetto ungherese sopravvissuto all'Olocausto.

Emilia Perez del francese Jacques Audiard, inizialmente grande favorito, si è aggiudicato solo due premi, tra cui quello per la Migliore attrice non protagonista a Zoe Saldana e Miglior film in lingua non inglese. La vittoria a sorpresa per la Migliore attrice è andata a Mikey Madison per la sua interpretazione in Anora.

Demi Moore, Timothée Chalamet e Ariana Grande erano presenti alla cerimonia alla Royal Festival Hall di Londra, condotta da David Tennant, dove sono stati assegnati i British Academy of Film and Television Arts Awards ma non hanno ricevuto alcun premio. Kieran Culkin ha vinto il premio per il Miglior attore non protagonista per il suo ruolo in A Real Pain. Saldana ha dedicato il suo Bafta al nipote transgender, dichiarando: "Sono loro la ragione per cui ho accettato di fare il film", aggiungendo che avrebbe "sempre sostenuto" la comunità LGBTQ.

Per la Migliore sceneggiatura originale è stato premiato Jesse Eisenberg per A Real Pain.