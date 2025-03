Dove Cameron e Damiano David sono una coppia molto amata, che condivide parte della propria relazione con i propri fan. Inizialmente però l'attrice e cantante americana ha avuto paura di condividere pubblicamente la relazione. A raccontarlo è lei stessa a People: "Ho provato per tanto tempo l'ansia di mostrare agli altri le mie storie, avevo paura di condividere i miei sentimenti". Cameron ha spiegato che l'esposizione della loro storia d'amore è stato un tema che lei e il frontman dei Maneskin hanno "discusso a lungo" all'inizio della relazione.

A quanto racconta la star di 'Descendants', è stato Damiano a farle cambiare idea. "Se un'infermiera, un avvocato o uno che lavora in un bar può postare sui social una foto insieme al proprio partner perché noi non possiamo farlo?", è una delle domande che il cantante italiano ha posto alla partner, secondo quanto riporta People. "Così mi sono detta 'perché non provare a essere normali? È così bello essere innamorati", ha spiegato Cameron.

I due artisti, ufficialmente in coppia dal 2024 (ma i rumors sono iniziati a circolare nel 2023) sono "innamoratissimi" e "migliori amici". "Siamo molto fortunati a esserci incontrati, il nostro amore resiste alla distanza, anche se quello che vogliamo è stare sempre insieme", ha spiegato Dove Cameron.