circle x black
Cerca nel sito
 

Enrica Bonaccorti e l'abbraccio con Renato Zero, il retroscena a 'La volta buona'

Vladimir Luxuria ha ricordato il momento tra la conduttrice e Renato Zero

Enrica Bonaccorti - fotogramma/ipa
Enrica Bonaccorti - fotogramma/ipa
02 febbraio 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Forza Enrica, ti vogliamo tanto bene". Vladimir Luxuria, ospite oggi a La volta buona, ha raccontato un retroscena del momento, diventato virale, durante il concerto di Renato Zero a Roma, quando il cantante è sceso dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti, sua grandissima amica di vecchia data.

Luxuria ha raccontato che quella sera era seduta al fianco di Bonaccorti: "Lei indossava un cappello tigrato, e si vergognava di toglierlo perché aveva i capelli corti e bianchi come effetto della chemioterapia. Poi, l'ho convinta. Mi ha raccontato che fino al giorno prima non sapeva se sarebbe riuscita ad andare al concerto".

Bonaccorti, che sta affrontando una battaglia contro il tumore al pancreas, ha fatto di tutto per esserci nonostante le difficoltà fisiche: "Ha preso il cortisone e ha avuto questa grandissima forza". Vladimir Luxuria ha ricordato inoltre il momento più emozionante della serata, quando Bonaccorti ha preso il microfono e ha detto: "Renato mi ha rubato il cuore 50 anni fa e non me l'ha più restituito". "È stata una grande dimostrazione di umanità, affetto e non dimenticherò mai l'applauso in quel momento". Poi, il messaggio alla conduttrice: "Enrica ti voglio tutti un mondo bene, non mollare".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
enrica bonaccorti renato zero vladimir luxuria la volta buona
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza