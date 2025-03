Beyoncé rompe un 'maledizione' e trionfa ai Grammy Awards 2025 vincendo il premio come Album dell’Anno con 'Cowboy Carter', un riconoscimento che arriva dopo quattro sconfitte nella stessa categoria. In una serata dedicata alle persone colpite dagli incendi in California, il premio è stato consegnato alla popstar dai membri del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, che ha ringraziato con la figlia Blue Ivy al suo fianco sul palco.

Queen B, che aveva 11 nomination, ha vinto anche il premio come miglior Album Country, diventando la prima artista di colore a ottenere questo riconoscimento. “Non me lo aspettavo e voglio ringraziare Dio di essere ancora in grado di fare ciò che amo dopo tanti anni. A volte il genere è una parola in codice per tenerci al nostro posto come artisti e voglio solo incoraggiare le persone a fare ciò per cui hanno passione”, ha detto Beyoncé dopo aver preso il premio da Taylor Swift, anche lei candidata all'album dell'anno.

La popstar statunitense ha allungato il suo record di vittorie ai Grammy Awards, trionfando anche nella categoria 'Best Country duo' con 'II Most Wanted' in duetto con Miley Cyrus, affermandosi con il record di 35 Grammy, come l'artista più premiata di sempre.

Gli altri vincitori

Kendrick Lamar è stato un altro protagonista di questa edizione deui Grammy. La sua canzone 'Not Like Us', il brano dissing nei confronti di Drake, ha portato a casa i riconoscimenti migliore performance rap, canzone dell'anno e disco dell'anno. Durante uno dei suoi discorsi, Lamar, che si esibirà allo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl della prossima settimana, ha detto che voleva “dedicare questo alla città”.

Tra gli altri grandi vincitori ci sono Chappell Roan, che ha vinto il premio come miglior nuovo artista; Sabrina Carpenter, che ha vinto il premio come miglior album pop vocale ('Short n' Sweet'); e Doechii, che ha vinto il premio come miglior album rap ('Alligator Bites Never Heal'), diventando la terza donna nella storia dei Grammy a vincere il premio in questa categoria.

Lady Gaga e Bruno Mars hanno trionfato per il miglior duetto con 'Die with a smile' che anticipa l’album della popstar 'Mayhem' in arrivo a marzo. Shakira con 'Las mujeres ya no lloran' si è aggiudicata il miglior album latino. "Dedico il premio a tutti voi, fratelli e sorelle immigrati in questo Paese. Siete amati, siete preziosi e combatterò per voi. A tutte le donne che lavorano ogni giorno per mandare avanti la famiglia: siete un vero scudo", ha detto l'artista colombiana.