Monica Tonelli porta in scena le deliranti chat delle mamme: "Hanno invaso le nostre vite"

Lo show 'Mamma ha abbandonato il gruppo' in scena al teatro degli Eroi di Roma dal 5 all'8 febbraio

04 febbraio 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
Le chat delle mamme: risorsa o prigione asfissiante? Opportunità per seguire meglio i propri figli oppure gabbia dalla quale scappare alla prima occasione utile? Questo il 'dilemma' al centro dello spettacolo 'Mamma ha abbandonato il gruppo' che Monica Tonelli porta in scena al teatro degli Eroi di Roma, con la regia di Fabrizio Catarci, dal 5 all'8 febbraio. Una pièce, quella scritta da Tonelli, che ironizza sulla 'tirannia' delle notifiche delle chat di classe, frequentata soprattutto dalle mamme. "Le chat - dice l'autrice all'AdnKronos - sono uno sconforto perché hai paura sempre di essere in ritardo su qualcosa o di aver perso qualcosa. E poi c'è bisogno di comunicare tutto, mettendo i figli sotto una lente di ingradimento in una maniera estenuate. Trovo che le chat abbiano invaso le nostre vite perché ti senti in dovere di dare un'opinione trattenendo il tuo pensiero. Se non ci fossero - sostiene - sarebbe molto meglio, io le ho lasciate tutti".

"Si tende invece - prosegue - a non abbandonare i gruppi per senso di colpa. Ma la mamma che rappresento sul palco è al centro di mille sfide: è una donna che lavora, segue la famiglia e la scuola dei figli. Ma alla fine si trova a dover abbandonare il gruppo perché deve partire per New York". Un abbandono vissuto "con un pizzico di senso di colpa perché le sembra di aver abbandonato il figlio". Da qui nasce un racconto "ironico e comico" che descrive un dato di fatto nella vita di tante mamme e di tutti coloro che si trovano invischiati tra mille chat: il dominio imperante de 'gruppi'. Quello delle chat, dice l'attrice, "è un mondo assurdo. Una volta ci si spiegava con una telefonata, oggi invece con le chat si perdono nozioni, si trovano messaggi, se ne perdono altri".

Insomma, un vero e proprio caos per la mamma portata in scena da Tonelli. Fagocitata dal tam tam delle chat, infatti, "la mamma resta sopraffatta da tutti gli eventi che la circondano. Fino all'opportunità che le capita, quella di andare a New York". La scelta di lasciare l'Italia, ma soprattutto la chat delle mamme, innesca una "serie di fraintendimenti. Non solo: tutte le aspettative costruite su questa donna vengono disattese". I gruppi, conclude Tonelli, "sono aggressivi, si moltiplicano come i Gremlins. Se ne chiude uno e se ne aprono altri cento", ironizza.

