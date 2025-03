Musica, Cidim: successo ad Alessandria d’Egitto per il concerto che ha reso omaggio alla nave Amerigo Vespucci

Con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, dell’inno nazionale egiziano e dell’Aida di Giuseppe Verdi si è concluso sabato sera il concerto affidato al soprano Fiorenza Mercatali e al tenore Paolo Mascari, accompagnati dal pianista Francesco De Poli, che ha reso omaggio alla nave Amerigo Vespucci, da qualche giorno nel porto di Alessandria D’Egitto. La manifestazione iniziata nel pomeriggio di sabato è stata introdotta dal Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, Maurizio Guerra, sono seguiti i saluti istituzionali dell’Ambasciatore italiano in Egitto, Michele Quaroni e del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Tra i presenti anche il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

Il concerto è stato organizzato dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) nell’ambito del progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo, promosso in collaborazione con l’Accademia Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, dell’Ambasciata italiana in Egitto e dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo. “Il successo e gli applausi degli spettatori presenti, dopo la brillante e sentita esecuzione dei tre giovani artisti italiani e del mezzo soprano egiziano Gala El Hadifiche sono arrivati alla fine di un’iniziativa culturale composta da più momenti. Come Cidim siamo felici di averne fatto parte, portando qui in Egitto il talento e la bravura di tre professionisti dal grande futuro”, commenta il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice presente all’evento.

“Manifestazioni come queste sono importanti perché rendono ancora più saldo il rapporto tra Egitto ed Italia e allo stesso tempo rappresentano momenti significatici che offrono stimoli preziosi per fare crescere e conoscere la cultura italiana nel mondo. Ringrazio sentitamente i ministri Giuli e Lollobrigida che hanno partecipato all’evento e le autorità locali che ci hanno accolto con grande entusiasmo”, conclude il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, Maurizio Guerra.