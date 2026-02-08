circle x black
Paolo Belli, la malattia della moglie Deanna: "Il nostro amore l'ha salvata"

Il musicista è stato ospite oggi a Verissimo

Paolo Belli - fotogramma/ipa
08 febbraio 2026 | 17.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il nostro amore l'ha salvata". Paolo Belli è stato ospite oggi domenica 8 febbraio per la prima volta a Verissimo. Il musicista ha parlato a cuore aperto della moglie Deanna che qualche anno fa ha combattuto contro una malattia.

Belli non è entrato nei dettagli sul male che ha colpito la moglie, con cui è sposato da 44 anni, ma ha raccontato di essere rimasto al suo fianco in ogni istante: "Oggi le cose vanno meglio, deve fare dei controlli di routine ma noi siamo più forti che mai".

"Noi ci siamo affidati totalmente ai dottori. Ma Deanna ha fatto una richiesta specifica, ha detto i medici 'io faccio tutto quello che mi chiedete, ma solo se Paolo può restare al mio fianco'. Voglio pensare che questa nostra energia sia servita per superare questa cosa insieme".

"Mi ha fatto capire - ha continuato Paolo Belli - che il nostro amore supera ogni difficoltà. Grazie ai dittori, ma anche grazie a Deanna che mi ha permesso di rimanere al suo fianco".

Il loro amore è maturato nel corso degli anni e il legame dopo la malattia è diventato più solido: "Noi ci siamo detti tante cose in quegli anni. Anche nei silenzi ci parlavamo. M piace pensare che è stata una prova che ci ha arricchito".

