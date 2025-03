San Marino Song Contest, conducono Flora Canto e Francesco Facchinetti

Saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti a condurre, il prossimo 8 marzo al teatro Nuovo di Dogana, il San Marino Song Contest 2025, l’evento che seleziona il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. L’evento finale dell’8 marzo si avvarrà di un rinnovato e prestigioso team di professionisti, che vedrà alla regia Cristiano D’Alisera, Annalisa Montaldo come autrice capo progetto, Marco Lucarelli alla direzione della fotografia, mentre la scenografia sarà affidata a Marco Calzavara.

Il Festival vedrà la partecipazione di 20 artisti, tra Emergenti e Big, in un’unica categoria, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso. A presiedere la giuria di questa edizione, che verrà resa nota prossimamente, sarà Luca De Gennaro, tra i critici musicali italiani più stimati e autorevoli, una garanzia di professionalità e sensibilità artistica per un evento che ha come scopo principale quello di selezionare il miglior artista in rappresentanza della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest. Primi ad essere annunciati come super ospiti della serata, La Rappresentante di Lista. Il progetto formato dalla cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e dal polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina si esibirà sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, arricchendo il cast dell’evento.

“L’annuncio di oggi – dice il direttore generale di San Marino Rtv, Roberto Sergio – rappresenta solo la prima delle tante novità che sveleremo in avvicinamento all’8 marzo, verso un evento che già gode di una sua identità rinnovata e riconoscibile. Due nomi di alto livello alla conduzione, un impegno produttivo importante e, in campo, una squadra di professionisti dall’esperienza consolidata e qualità riconosciuta. Tutti elementi che costituiscono ottima premessa e garanzia per il successo del San Marino Song Contest con, all'orizzonte, l’ESC di Basilea”.

“Il San Marino Song Contest - dice il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati – consolida la formula di 'Una Voce per San Marino', che funziona, anche per ritorno turistico e di immagine. Piena soddisfazione, verso l’8 marzo: per le novità nell'organizzazione, per la qualità di artisti e ospiti, per l'attenzione della stessa Rai nel rilanciare l’evento sui propri canali”.

Dalla direzione artistica il commento di Massimo Bonelli: "Il San Marino Song Contest - dice - aspira a diventare un punto di riferimento per la musica innovativa europea: incubatore e trampolino di lancio per i talenti di tutto il continente. Lavoriamo per costruire un percorso che, da quest'anno e nelle prossime edizioni, possa offrire sempre più opportunità agli artisti partecipanti”.

Sulle fasi di selezione interviene Denny Montesi di Media Evolution srl: “'Una voce per San Marino' - dice - cresce anno dopo anno, con una sempre maggiore qualità. Per questa edizione, oltre 1100 iscritti e provini per 400 artisti da oltre 48 Paesi, con in testa Spagna e Paesi Scandinavi, consolidando internazionalità e prestigio.Alle semifinali saranno artisti da oltre 26 Paesi, in testa, Italia, Spagna e Regno Unito”. L’evento sarà trasmesso da San Marino Rtv, Radio San Marino, Rai Radio2 anche in Visual sul canale 202, RaiPlay, RaiPlay Sound e tramite il circuito Media Dab.