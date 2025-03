Il cantautore si è esibito in 'Amici miei' e 'Ricordati di me' e ha ricevuto il premio alla carriera

Show di Antonello Venditti all'Ariston per la serata finale di Sanremo 2025. Dopo aver cantato i suoi grandi successi 'Amici miei' e 'Ricordati di me', il cantautore romano riceve il premio alla carriera. "Non sono avvezzo ai premi ma questo mi fa molto piacere", dice l'artista al quale il pubblico ha tributato una standing ovation.

"Mi trovo veramente bene qui. Non sono ostile, sono inclusivo", dice. "E' tutto bellissimo", continua e racconta un aneddoto legato a Carlo Conti: "La notte di Natale mi ha mandato un video girato in una chiesa dove dei ragazzi cantavano 'Stella': è stato un segno". Prima di lasciare il palco Venditti confessa di aver avuto l'influenza nei giorni scorsi, forse per spiegare alcune imprecisioni nella performance vocale.