circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo 2026, terza serata oggi: cantanti in gara e ospiti - La diretta

Sul palco dell'Ariston 15 Big. Co-conduttori della serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys

Laura Pausini e Carlo Conti - (Ipa)
Laura Pausini e Carlo Conti - (Ipa)
26 febbraio 2026 | 10.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Terza serata di Sanremo 2026 oggi, giovedì 26 febbraio. Co-conduttori della serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, la top model russa Irina Shayk e l'imitatore Ubaldo Pantani. Super ospiti del festival Eros Ramazzotti, che torna sul palco dell'Ariston a 40 anni dalla vittoria con il brano 'Adesso Tu', Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. In collegamento si esibiranno The Kolors da piazza Colombo e Max Pezzali dalla nave da crociera al largo di Sanremo.

CTA

Sul fronte della gara, questa sera si esibiranno 15 Big, quelli che non si sono esibiti ieri. Le performance saranno valutate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con una ripartizione del voto al 50%. Sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. Questa sera verrà inoltre incoronata la Nuova proposta 2026.

Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta sono i primi cinque classificati della seconda serata. Una classifica provvisoria, svelata senza mostrare la posizione dei cinque.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo 2026 sanremo sanremo 2026 terza serata sanremo 2026 terza serata cantanti
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza