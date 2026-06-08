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Attivisti italiani Flotilla detenuti in Libia, Tajani: "Situazione complicata, non è stata formulata accusa"

Il ministro degli Esteri: "Seguiamo minuto per minuto, al lavoro perchè siano liberati prima possibile"

Flotilla per Gaza - Fotogramma /Ipa
Flotilla per Gaza - Fotogramma /Ipa
08 giugno 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' "una situazione complicata" quella degli attivisti italiani della Flotilla attualmente detenuti nelle carceri libiche. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando i giornalisti alla Farnesina al margine del Forum Italia-Norvegia, sottolineando che "stiamo seguendo minuto per minuto l'evolversi della situazione con il nostro console a Bengasi e anche da Roma, lavoriamo perché possano essere liberati il prima possibile".

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Tajani ha aggiunto che ''è una situazione complicata perché non ci sono soltanto italiani, ma anche altre persone di altre nazionalità arrestate e questo rende un po' più complicata la situazione''. Il titolare della Farnesina ha rassicurato che ''seguiamo minuto per minuto'' la situazione e ha spiegato che ''ancora non c'è un'accusa formalizzata'' nei confronti degli attivisti italiani.

I due italiani partecipanti alla Flotilla di terra e trattenuti in Libia sono intanto apparsi davanti al Procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. A spiegarlo era stata il 2 giugno scorso la Farnesina, secondo cui il Console Generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani.

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