Si sono esibiti 15 dei 30 artisti in gara. A votare il pubblico e la giuria delle radio. Co-conduttori Achille Lauro, Lillo e Pilar Fogliati. Emozione per il ricordo di Ornella Vanoni. Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle Nuove Proposte

Al termine della seconda serata del festival di Sanremo è stata svelata da Carlo Conti la classifica provvisoria, dopo il voto di oggi del pubblico (attraverso il televoto) e della giuria delle radio. I primi cinque classificati della seconda serata, in ordine casuale, sono Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini ed Ermal Meta.

La serata di mercoledì 25 febbraio si è aperta con la gara delle Nuove proposte accompagnate sul palco da Gianluca Gazzoli. A vincere Nicolò Filippucci e Angelica Bove, che si sfideranno in finale durante la terza serata. Il verdetto è stato decretato dal risultato combinato delle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa.

Poi è partita la gara dei Big. Nella seconda serata del festival si sono esibiti solo 15 dei 30 concorrenti totali. Co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, Lillo, Pilar Fogliati e Achille Lauro. Quest'ultimo è stato protagonista della commovente interpretazione di 'Perdutamente' per ricordare le vittime di Crans-Montana. Nel corso della serata spazio anche per l'omaggio a Ornella Vanoni da parte della nipote Camilla Ardenzi e per il premio alla Carriera a Fausto Leali.

Nel corso della terza serata si esibiranno gli altri 15 artisti: Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. Anche nella terza serata, di giovedì 26 febbraio, le canzoni verranno votate dal pubblico con il televoto e dalla giuria delle radio.