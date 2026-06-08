Epidemia di Ebola torna sotto controllo in Uganda? "Mi trovo in Uganda, dove il governo ha attivato una risposta rapida ed efficace all'epidemia di Ebola". A comunicarlo è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando in un post su X della sua visita nel Paese che sta registrando casi legati all'epidemia da virus Bundibugyo in corso nel vicino Congo e ha alzato le misure di sorveglianza per arginare un'eventuale diffusione.

"Gli screening ai confini hanno aiutato a rilevare casi in arrivo dalla vicina Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e nel Paese i sistemi di sorveglianza, test e gestione dei casi stanno lavorando con costanza. Dei 19 casi confermati finora, 14 riguardano persone entrate dalla Rdc e 5 sono cittadini ugandesi. Tristemente, 2 persone dalla Rdc sono decedute, e i nostri pensieri sono con le loro famiglie. L'Oms sta supportando l'Uganda, insieme agli Africa Cdc (Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie) e ai partner della regione, mentre il Paese guida questa risposta". "Con una collaborazione continua - conclude il Dg Oms - sono fiducioso che questa epidemia possa essere tenuta sotto controllo".