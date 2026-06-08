Il direttore generale Ghebreyesus: "Attivata risposta rapida ed efficace, con collaborazione si può controllare epidemia"
Epidemia di Ebola torna sotto controllo in Uganda? "Mi trovo in Uganda, dove il governo ha attivato una risposta rapida ed efficace all'epidemia di Ebola". A comunicarlo è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, parlando in un post su X della sua visita nel Paese che sta registrando casi legati all'epidemia da virus Bundibugyo in corso nel vicino Congo e ha alzato le misure di sorveglianza per arginare un'eventuale diffusione.
"Gli screening ai confini hanno aiutato a rilevare casi in arrivo dalla vicina Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e nel Paese i sistemi di sorveglianza, test e gestione dei casi stanno lavorando con costanza. Dei 19 casi confermati finora, 14 riguardano persone entrate dalla Rdc e 5 sono cittadini ugandesi. Tristemente, 2 persone dalla Rdc sono decedute, e i nostri pensieri sono con le loro famiglie. L'Oms sta supportando l'Uganda, insieme agli Africa Cdc (Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie) e ai partner della regione, mentre il Paese guida questa risposta". "Con una collaborazione continua - conclude il Dg Oms - sono fiducioso che questa epidemia possa essere tenuta sotto controllo".