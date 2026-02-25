circle x black
Sanremo, seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle nuove proposte

Il verdetto è stato decretato dal risultato combinato delle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa

Nicolò Filippucci e Angelica Bove - Fotogramma /Ipa
Nicolò Filippucci e Angelica Bove - Fotogramma /Ipa
25 febbraio 2026 | 21.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale per la categoria 'Nuove Proposte' del Festival di Sanremo 2026, sfida che si terrà domani. l verdetto è stato decretato dal risultato combinato delle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa.

Filippucci con 'Laguna' ha avuto la meglio nella prima sfida della serata, superando gli altri concorrenti: il trio Blind, El Ma & Soniko, che si erano esibiti con il pezzo 'Nei miei DM'. I

Bove accede alla finale della categoria con il brano 'Mattone', che ha avuto la meglio nello scontro con Mazzariello che si era esibito con il pezzo 'Manifestazione d'amore'.

Tag
Festival di Sanremo Nuove Proposte Nicolò Filippucci Angelica Bove sanremo 2026 sanremo nuove proposte
