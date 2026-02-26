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Sanremo, ecco la classifica della seconda serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio

La classifica provvisoria, svelata senza mostrare la posizione dei cinque, è il risultato del voto della Giuria delle Radio e il Televoto, le uniche in campo questa sera

Sanremo, ecco la classifica della seconda serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio
26 febbraio 2026 | 01.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. Sono i primi cinque classificati della seconda serata di Sanremo 2026, che ha visto sul palco solo 15 dei 30 Big. La classifica provvisoria della seconda serata, svelata senza mostrare la posizione dei cinque, è il risultato del voto della Giuria delle Radio e il Televoto, le uniche in campo questa sera.

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Nella seconda serata si sono esibiti: Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso.

Domani invece sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. E la Top 5 sarà sempre il frutto del voto della Giuria delle Radio e del Televoto.

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