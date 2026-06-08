Il leader cinese torna a Pyongyang dopo sette anni: sul tavolo alleanza strategica, nucleare nordcoreano e nuovi equilibri tra Cina, Russia e Stati Uniti

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato oggi, lunedì 8 giugno, a Pyongyang per una visita ufficiale che punta a rafforzare i rapporti tra Cina e Corea del Nord in una fase di profondi cambiamenti negli equilibri internazionali. Si tratta del primo viaggio nel Paese dal giugno 2019 e un appuntamento dal forte valore simbolico e strategico, mentre Pechino cerca di consolidare il proprio ruolo sulla scena globale e di riaffermare la centralità dei rapporti con il regime di Kim Jong-un.

Ad accogliere Xi nella capitale nordcoreana è stata una cerimonia solenne in Piazza Kim Il Sung, dove una scorta di cavalleria e migliaia di persone hanno sventolato bandiere e fiori sotto enormi ritratti dei due leader. Dopo il tradizionale saluto con 21 colpi di cannone, Xi e Kim hanno passato in rassegna la guardia d'onore.

La visita arriva poche settimane dopo gli incontri che Xi ha avuto a Pechino con il presidente russo Vladimir Putin e con il presidente statunitense Donald Trump, sottolineando l'ambizione della Cina di presentarsi come interlocutore centrale in uno scenario internazionale caratterizzato da crescenti tensioni e rivalità tra le grandi potenze.

Per Pechino, il viaggio rappresenta anche l'occasione per riaffermare lo storico legame con Pyongyang. Nonostante il progressivo avvicinamento tra Corea del Nord e Russia negli ultimi anni, la Cina resta infatti il principale partner economico e diplomatico del Paese guidato da Kim Jong-un.

In una lettera pubblicata dai media nordcoreani alla vigilia della visita, Xi ha definito "indistruttibile" l'amicizia tradizionale tra i due Paesi, affermando che il rapporto tra Cina e Corea del Nord continua a mantenere una forte vitalità indipendentemente dai cambiamenti della situazione internazionale.

Dal punto di vista nordcoreano, la visita di Xi rappresenta un ulteriore capitolo nella strategia di equilibrio perseguita da Kim tra Mosca e Pechino. Il leader nordcoreano punta infatti a ottenere benefici economici, militari e diplomatici da entrambe le potenze evitando al tempo stesso una dipendenza eccessiva da uno solo dei due alleati.

Alla vigilia dell'arrivo di Xi, i media di Stato nordcoreani hanno riferito che Kim ha visitato una grande azienda del settore bellico, dove gli sono stati illustrati i piani per aumentare la produzione di missili balistici e da crociera. Nei giorni precedenti, il leader aveva inoltre ispezionato un nuovo impianto per la produzione di materiale nucleare destinato agli armamenti, annunciando l'intenzione di rafforzare rapidamente le capacità nucleari del Paese.

I media statali cinesi hanno descritto la visita come un'opportunità per definire una nuova fase delle relazioni bilaterali e contribuire alla pace, alla stabilità e alla prosperità regionale. Anche Trump ha più volte manifestato interesse per una ripresa dei contatti diretti con Kim Jong-un. Durante il suo primo mandato il presidente americano incontrò tre volte il leader nordcoreano nel tentativo, poi fallito, di raggiungere un accordo sulla denuclearizzazione della penisola coreana.