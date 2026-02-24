Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata

La prima serata di Sanremo 2026 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata.

TOP

La prima uscita di Laura Pausini è con un vestito a clessidra superfasciante tutto nero, in sintonia con i capelli corvini e in contrasto con la pelle chiarissima. Il pensiero vola a Morticia Addams ma appena la telecamera la inquadra insieme all'abbronzatissimo Carlo Conti prevale l'effetto biscotto Ringo (speriamo che il funzionario alla riconoscibilità dei marchi non si arrabbi).

Non si sa se la mano finta che Dargen D'Amico (vestito da parquet a spina, che nemmeno nei migliori cataloghi di interior design) si sfila entrando sul palco sia un'altra citazione della Famiglia Addams. Fatto sta che l'unica a preoccuparsene, alla fine dell'esibizione, chiedendo a Dargen di raccoglierla è Morticia-Pausini. Coincidenze?

Kabir Bedi, il Sandokan di 50 anni fa, benedice Can Yaman: "Sei un degno successore". Ma la Pausini svela il segreto del successo, Yaman è solo il fodero di Carlo Conti, Carlokan.

La scelta di non far cantante Laura Pausini nella prima serata del festival si rivela riuscita. Laura si cimenta davvero nella co-conduzione e disinnesca i detrattori in agguato. D'altronde per cantare in una serata così densa di ospiti e con tutti i 30 Big in gara avrebbe dovuto passare sul cadavere del conduttore-metronomo Carlo Conti.

FLOP

Al quarto brano su trenta, in sala stampa si diffonde la voce che Al Bano abbia presentato ricorso al Tar della Liguria per essere riammesso. 'Che fastidio!' tuona dal backstage Ditonellapiaga, che ha cantato in apertura di serata il suo wannabe 'Nuntereggae più'.

Quando la signora Gianna Pratesi, 105 anni, invitata sul palco di Sanremo per omaggiare gli 80 anni della Repubblica e il primo voto delle donne italiane, racconta "la mia famiglia era tutta di sinistra, ho votato per la Repubblica", dietro le quinte dell'Ariston c'è chi cerca subito il numero di Emanuele Filiberto di Savoia, nel caso in cui qualcuno chiedesse la par condicio. E pensare che il direttore artistico aveva appena chiuso, dopo settimane, la querelle sul comico Andrea Pucci.

Sullo schermo dietro alla signora Pratesi la scritta Repubblica diventa "Repupplica" per un errore nelle grafiche. Un complottista improvvisa un seminario nel foyer dell'Ariston, parla di evento non casuale, di una b ribaltata dall'intelligenza artificiale generativa esuberante, e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcom X, attraverso Ghandi e San Patrignano (cit.).

Patty Pravo entra in scena dopo Elettra Lamborghini e prima di Samurai Jay. E in sala c'è chi invoca il funzionario alla compatibilità anagrafica.

Durante la seconda uscita sul palco di Vincenzo De Lucia nei panni di Laura Pausini, uno spettatore ride in platea. Ancora lo cercano. Qualcuno invoca il Var... pare sia stato uno starnuto venuto male.