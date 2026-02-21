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Sanremo, Carlo Conti e la richiesta a sorpresa a Giorgia Cardinaletti: "Conduci la finale del Festival con me?" - Video

Il direttore artistico arruola 'live' la conduttrice del Tg1

Carlo Conti e Giorgia Cardinaletti
Carlo Conti e Giorgia Cardinaletti
21 febbraio 2026 | 20.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Potresti cocondurre la serata finale del Festival?". Giorgia Cardinaletti, conduttrice del Tg1, affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2026, in programma sabato 28 febbraio. Il direttore artistico 'ha arruolato' la giornalista in diretta stasera, nel collegamento durante il Tg1 delle 20. "Tu sarai qui a Sanremo per i collegamenti per il Tg1. Sabato, visto che finisci con il collegamento delle 20.30, potresti essere con me e con Laura a cocondurre il Festival?", chiede Conti. "Prego? Non è uno scherzo?", replica Cardinaletti. "Sì, grazie... Non so che dire", aggiunge la giornalista.

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Nel collegamento, Conti annuncia che nel Festival al via martedì 24 febbraio "i premi alla carriera di quest’anno andranno a Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli".

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sanremo 2026 giorgia cardinaletti
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