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Sanremo, Carlo Conti e il dietrofront di Andrea Pucci: "Mi dispiace per lui, scelta personale"

Le parole del direttore artistico in collegamento con Mara Venier a Domenica In

Carlo Conti, Andrea Pucci - fotogramma/ipa
Carlo Conti, Andrea Pucci - fotogramma/ipa
15 febbraio 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non pensavo di scatenare un affare di stato". Carlo Conti oggi in collegamento con Mara Venier a Domenica In ha parlato del caso del comico Andrea Pucci e la sua rinuncia a salire sul palco del Festival di Sanremo 2026.

Il direttore artistico ha ringraziato Mara Venier per la domanda su Pucci e poi ha aggiunto: "Ribadisco la mia scelta del tutto autonoma: preferisco che si dica che non so fare il mio mestiere piuttosto che qualcuno mi obblighi a fare qualcosa nel mondo dello spettacolo". Conti ha ricordato il rapporto professionale che lo lega al comico: "All'Arena di Verona gli abbiamo consegnato il Biglietto d'oro per gli incassi al teatro, a Zelig è stato sempre ospite. E' venuto anche a Tale e Quale...", ha detto Conti.

"Non pensavo di scatenare un affare di stato, mi dispiace soprattutto per lui umanamente e professionalmente", ha aggiunto il direttore artistico, spiegando le ragioni del suo passo indietro: "Ogni comico si ricorda benissimo di cosa è successo a Crozza, 'aggredito' e fischiato sul quel palco. La paura per un comico di quel palco è tanta, ha preferito alla sua età di evitare il rischio e rimanere a casa. E' una scelta del tutto personale".

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carlo conti domenica in mara venier andrea pucci
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