Sanremo esplode nelle classifiche, Olly superstar

'Esplosione Sanremo'. Il festival rivoluziona tutte le classifiche dei brani più venduti della settimana, stilate da Fimi-Gfk. E Olly, il vincitore della kermesse, svetta sia sul podio dei singoli che degli album. La classifica dei singoli, praticamente monopolizzata dalle canzoni sanremesi, vede per la seconda settimana al primo posto la 'Balorda nostalgia' di Olly e al secondo 'Battito' di Fedez, mentre Giorgia con 'La cura per me' guadagna una posizione, salendo dalla quarta di sette giorni fa alla terza. Fuori dal podio, al quarto posto Lucio Corsi con 'Volevo essere un duro' che, dopo il secondo posto a Sanremo, scala la classifica (la scorsa settimana era ventesimo), mentre resta stabile al quinto posto 'Incoscienti giovani' di Achille Lauro. Sale dal quindicesimo al sesto posto 'Cuoricini' di Coma_Cose, mentre scivola dalla sesta alla settimana posizione 'Fuorilegge' di Rose Villain, seguito da 'La tana del granchio' di Bresh (stabile rispetto a 7 giorni fa). 'Damme 'na mano' di Tony Effe perde posizioni, scendendo dalla terza alla nona, mentre è decimo 'La mia parola' di Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento (che era nono).

L'effetto Sanremo, questa settimana, si fa sentire a pieno anche nella classifica degli album più venduti, con Olly e il suo 'Tutta vita' al primo posto del podio (era secondo la scorsa settimana), seguito da due new entry: 'L'albero delle noci' del terzo classificato al festival Brunori Sas, e dalla compilation 'Sanremo 2025'. Quarta posizione per Tony Effe con 'Icon' (che la scorsa settimana era nono), seguito dalle new entry Willie Peyote con l'album 'Sulla riva del fiume' e i Modà con '8 canzoni'. In settima posizione, scivolando dalla prima, troviamo Bud Bunny con 'Debí tirar más fotos', seguito all'ottavo posto da Gué con 'Tropico del Capricorno' (che era terzo). Nona posizione per 'Dio lo sa - Atto II' di Geolier (che era settimo) e decima per 'E' finita la pace' di Marracash (che perde 4 posti in classifica rispetto a sette giorni fa).

Sanremo irrompe anche nella classifica dei Cd, vinili e musicassette, con tantissime new entry, apartire dalla compilation di artisti vari 'Sanremo 2025' che è sul podio, seguito da 'L'albero delle noci' di Brunori Sas al secondo posto e da '8 canzoni' dei Modà in terza posizione.