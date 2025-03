Paolo Kessisoglu questa sera, venerdì 14 febbraio, sarà sul palco del Festival di Sanremo 2025 insieme alla figlia Lunita Maria, 22 anni. I due porteranno sull’Ariston un tema delicato come quello del rapporto tra genitori e figli e, in particolare, del disagio in età adolescenziale.

Paolo Kessisoglu, chi è

Paolo Kessisoglu è nato a Genova il 25 luglio del 1969. Volto noto della televisione e, in particolare, per il duo comico ‘Luca e Paolo’ formato con Luca Bizzarri. Paolo è nato da una famiglia genovese di origini armene. Il nonno paterno era un profugo originario di Smirne che sfuggì al genocidio del proprio popolo rifugiandosi in Grecia e poi in Italia. Il cognome originario infatti era Keshishian, turchizzato in Keşişoğlu.

Nel 1991 Paolo Kessisoglu, durante alcuni provini, conosce Luca Bizzarri. Insieme all'amico partecipa alla fondazione del gruppo cabarettistico dei Cavalli Marci. Successivamente i due escono dai Cavalli Marci per dare vita al duo comico Luca e Paolo. Nel 1999 esordiscono in coppia al cinema in 'E allora mambo!'. E da quel momento diventano inseparabili, raggiungono numerosi successi partecipando a programmi come 'Le Iene', 'Mai dire gol', 'Camera Caffè', 'Scherzi a Parte' e 'Colorado'. Oltre a prestare la voce a personaggi di film d’animazione come ‘Le follie dell’imperatore’ e ‘La foresta magica’.

Nel 2023, sempre insieme a Bizzarri, partecipa alla terza edizione del game show 'LOL - Chi ride è fuori' di Prime Video.

La vita privata

Paolo Kessisoglu è stato legato per diversi anni alla conduttrice e giornalista Sabrina Donadei, conosciuta nel 2003 e sposata pochi mesi dopo. Dal loro amore è nata Lunita Maria.

Paolo ha perso entrambi i suoi genitori, Graziella e Pietro, nel 2023 a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. “A me figlio, ruolo che ahimè non posso più esercitare, dico che mi sarebbe piaciuto tanto conoscere molto di più di quelle due persone, dei loro sogni, aspettative, rinunce e passioni che forse non ho mai colto. A chiunque, che figlio può ancora essere, dico di non dimenticarsi che i genitori sono prima di tutto uomini. Grazie a mamma e papà, grazie a Graziella e Pietro”, aveva scritto in un post su Instagram dedicato ai due genitori scomparsi.

Paolo è un grande tifoso del Genoa, passione ereditata dal padre Pietro, che era stato per molti anni il presidente del coordinamento club rossoblù.