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Sanremo, Pilar Fogliati porta sul palco l'aristocratica Uvetta: "Ma voi fate questo come lavoro?"

Abito lungo, capelli raccolti e ironia geniale

Pilar Fogliati - Fotogramma /Ipa
Pilar Fogliati - Fotogramma /Ipa
25 febbraio 2026 | 22.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Abito lungo, capelli raccolti e ironia geniale: la co-conduttrice della seconda serata del festival di Sanremo Pilar Fogliati scende dalle scale dell'Ariston nei panni della giovane aristocratica romana Uvetta Budini Di Raso, uno dei quattro personaggi femminili interpretati nel film del 2023 'Romantiche' di cui l'attrice è stata anche regista. "Ma voi fate questa cosa come lavoro?- chiede a Carlo Conti e Laura Pausini -Cioè percepite del danaro per fare questa cosa? Sono super fortunate le persone che lavorano, perché sanno cosa fare", dice fra le risate del pubblico.

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Poi racconta di quando ha saputo che Carlo Conti la voleva come co-conduttrice al festival. "E' stato uno svenimento tranquillo", ironizza Pilar.

Sul palco è poi reunion tra l'attrice e Levante dopo ‘Romantiche’. La cantante ha partecipato nei panni di sé stessa nel primo film da regista di Fogliati. L’attrice ha mandato un tenero bacio all’amica che si è esibita con la sua ‘Sei tu’.

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Sanremo festival Pilar Fogliati sanrmeo 2026
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