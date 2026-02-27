circle x black
Cerca nel sito
 

Sanremo, Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la gara delle cover: tutto sulla quarta serata

Bianca Balti e Alessandro Siani co-conduttori insieme a Laura Pausini e Carlo Conti. Premio alla carriera a Caterina Caselli

Ditonellapiaga e TonyPitony - Ipa
Ditonellapiaga e TonyPitony - Ipa
27 febbraio 2026 | 20.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono Ditonellapiaga e TonyPitony i vincitori della serata delle cover a Sanremo 2026, grazie alla loro performance di 'The Lady is a Tramp'. Al secondo posto Sayf, che con Alex Britti e Mario Biondi ha cantato 'Hit the road Jack', e al terzo posto Arisa, che con il Coro Teatro Regio di Parma ha interpretato 'Quello che le donne non dicono'. Si tratta del risultato dei voti di tutte le giurie: televoto (34%), radio (33%) e sala stampa tv e web (33%).

CTA

Nella quarta serata del festival di Sanremo, come da tradizione, i concorrenti non hanno cantato i propri inediti, come nei giorni scorsi, ma hanno reinterpretato grandi successi italiani e stranieri del passato, insieme a ospiti speciali dello spettacolo e della scena musicale.

Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, co-conduttori della serata Bianca Balti, tornata all'Ariston dopo un anno dal racconto della sua battaglia contro il tumore ovarico, e Alessandro Siani, nome tenuto segreto fino a pochi minuti prima dell'inizio della serata.

Durante la serata è stato assegnato il premio alla carriera a Caterina Caselli, a 60 anni dal successo di 'Nessuno mi può giudicare'.

Sabato la finale del festival, durante la quale sarà proclamato il vincitore di questa edizione 2026.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanremo sanremo 2026 sanremo serata cover sanremo serata duetti sanremo quarta serata
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza