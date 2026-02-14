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The Voice Kids, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni della finale

L'ultimo appuntamento con la versione junior del talent show

The Voice Kids - fotogramma/ipa
The Voice Kids - fotogramma/ipa
14 febbraio 2026 | 06.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, sabato 14 febbraio, ultimo appuntamento con 'The Voice Kids', la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni, con la conduzione di Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. In onda alle 21.30 su Rai 1. Una serata che, come da tradizione, si preannuncia ricca di musica e divertimento, in cui non mancheranno sorprese e grandi ospiti.

Dopo le 'Blind Auditions' — le tradizionali audizioni al buio, durante le quali i coach, di spalle, hanno ascoltato i concorrenti senza poterli vedere — e l’appassionante 'Semifinale' della scorsa settimana, i coach sono pronti per il gran finale dove si presentano con una squadra composta da quattro concorrenti ciascuno.

Nel corso della serata, dopo un primo giro di esibizioni, ciascun coach dovrà decidere quale giovane talento, tra i quattro della propria squadra, portare avanti per l’ultima e decisiva sfida canora che decreterà il vincitore di 'The Voice Kids'. Qui a decidere non saranno i coach, ma il pubblico in studio dotato di telecomando e, grande novità della stagione, da una speciale 'giuria di qualità' composta da quattro personalità del mondo della musica e dello spettacolo. Ciascuno di loro avrà un solo voto, che potrà assegnare ad un solo concorrente. Dalla somma dei voti del pubblico in studio e della 'giuria di qualità' scopriremo, a fine serata, chi sarà proclamato vincitore della quarta edizione di 'The Voice Kids'.

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The Voice Kids Finale Talent show antonella clerici
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