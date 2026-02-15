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Verissimo, oggi domenica 15 febbraio: gli ospiti e le interviste

L'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Fotogramma/ipa
Silvia Toffanin - Fotogramma/ipa
15 febbraio 2026 | 08.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Verissimo torna oggi, domenica 15 febbraio, alle 15.30 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto.

Gli ospiti di oggi

Silvia Toffanin accoglierà con la sua energia, talento e storia personale, la grande Rita Pavone. Alla vigilia di un compleanno importante, sarà ospite Fiordaliso.

E ancora, prima intervista di coppia per Rocco Casalino e il suo compagno Alejandro. Inoltre, saranno in studio: Rosita Celentano e Rossella Brescia. Spazio poi al primo anno d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, coppia nata nella casa del Grande Fratello.

Infine, la dolorosa testimonianza e la ricerca di verità di Sabrina e Luca, i genitori di Alex Marangon, il venticinquenne morto nel giugno del 2024, in provincia di Treviso, in circostanze ancora poco chiare.

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