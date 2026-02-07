circle x black
Verissimo, sabato 7 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

Torna l'appuntamento del weekend con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
07 febbraio 2026 | 07.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna l'appuntamento del weekend con Verissimo. Oggi, sabato 7 febbraio, e domani, domenica 8 febbraio, su Canale 5 tanti ospiti nel salotto di Silvia Toffanin.

Gli ospiti di sabato

A Verissimo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ancora una volta in coppia alla conduzione della nuova edizione, in onda in prima serata, di 'Striscia la Notizia'.

Prima intervista-ritratto per la celebre attrice turca Serra Ylmaz. E prima volta a Verissimo anche per Matteo Paolillo, giovane attore di grande talento, al cinema con 'Io e te'.

Inoltre, si racconterà in studio Giorgia Wurth, tra le protagoniste femminili della serie di Canale 5 'Colpa dei sensi'.

Spazio poi all’amore con Cristiana ed Ernesto, coppia appena nata grazie a 'Uomini e Donne'.

Infine, la forza di Daniela Cella, sorella di Nada, la ragazza uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996. Trent’anni dopo è arrivata la sentenza della Corte d’Assise di Genova: per l’omicidio è stata condannata a 24 anni di reclusione, Anna Lucia Cecere.

Gli ospiti di domenica

Silvia Toffanin accoglierà un fuoriclasse della tv, Paolo Bonolis, da lunedì 9 febbraio in onda su Canale 5 con due grandi serate evento dal titolo 'Taratata'.

Ritratto di famiglia per Lino Banfi accompagnato dalla figlia Rosanna, dalla nipote Virginia e dalla piccola bisnipote Matilde.

Tra pubblico e privato sarà a Verissimo, per la prima volta, Paolo Belli.

E ancora, saranno ospiti con i loro racconti di vita: Anna Pettinelli e Anna Safroncik.

Inoltre, la versione di Clizia Incorvaia rispetto agli attacchi ricevuti recentemente sul suo complicato rapporto con l’ex marito.

Infine, per parlare della drammatica frana di Niscemi, saranno ospiti, con la loro testimonianza, due abitanti del comune siciliano che hanno perso tutto: Giovanni e Giusy.

