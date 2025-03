Carlos Alcaraz incorona Jannik Sinner. Il tennista spagnolo, numero tre del mondo e considerato vero rivale dell'azzurro, ha parlato così di Sinner in conferenza stampa a Rotterdam: "Jannik ha dimostrato di essere il migliore al momento, quello che sta facendo è pazzesco. Capisco che la gente discuta su chi sia il migliore tra noi due, ma per me e per tutti i tennisti che giocano contro di lui, Jannik è sicuramente il più forte", ha detto in conferenza stampa alla vigilia del torneo di Rotterdam.

"Sinner avrà perso 4/5 partite in un anno, non ha alti e bassi. In ogni torneo a cui partecipa, o raggiunge la finale o solleva il trofeo", ha continuato Alcaraz, che poi ha parlato del ritiro dell'azzurro dal torneo olandese: "Lo capisco. So quanto sia difficile restare in salute dopo essere arrivati fino in fondo a uno Slam. Immagino che non si sentisse pronto a giocare un altro torneo così presto, il che è stato intelligente".