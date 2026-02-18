circle x black
Cerca nel sito
 

Milan-Como, Fabregas trattiene Saelemakers e Allegri espulso: caos allenatori a San Siro

Il tecnico rossonero ha rimediato un cartellino rosso

Massimiliano Allegri - Afp
Massimiliano Allegri - Afp
18 febbraio 2026 | 22.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fabregas trattiene Saelemaekers, Allegri protesta e viene espulso. I due allenatori litigano e la temperatura rimane alta anche fuori dal campo. Succede di tutto in Milan-Como oggi, mercoledì 18 febbraio.

CTA

L'allenatore rossonero rimedia un cartellino rosso nel finale del recupero della 24esima giornata di Serie A per un parapiglia scoppiato con la panchina ospite. Nel dopopartita, ancora scintille in mix zone con Fabregas, allenatore dei lariani: "Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ieri", la frase di Allegri a Fabregas, condita anche da un'espressione colorita, a quanto pare...

La bufera inizia in campo. Saelemaekers subisce un contrasto sulla linea laterale, in prossimità della panchina del Como, e rimane a terra. Ne nasce un battibecco che coinvolge proprio l'esterno belga e alcuni componenti dello staff di Fabregas. L'allenatore spagnolo ostacola Saelemaekers, che avverte una trattenuta e si volta verso il tecnico iberico.

A quel punto arriva Allegri, che prova a difendere il suo giocatore ma finisce per litigare con tutti, richiamando le attenzioni del quarto uomo. Sul posto accorre l'arbitro Mariani, che sventola un cartellino rosso verso il tecnico del Milan. La reazione è incredula: "E' per me? Ma non ho fatto niente", dice da bordocampo. A nulla però servono le proteste, con Allegri costretto a lasciare il terreno di gioco e prendere la via degli spogliatoi. A fine match, prima delle conferenze stampa, il nuovo incrocio tra i tecnici con le parole di fuoco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan allegri milan como allegri espulso
Vedi anche
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza