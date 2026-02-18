Fabregas trattiene Saelemaekers, Allegri protesta e viene espulso. I due allenatori litigano e la temperatura rimane alta anche fuori dal campo. Succede di tutto in Milan-Como oggi, mercoledì 18 febbraio.

L'allenatore rossonero rimedia un cartellino rosso nel finale del recupero della 24esima giornata di Serie A per un parapiglia scoppiato con la panchina ospite. Nel dopopartita, ancora scintille in mix zone con Fabregas, allenatore dei lariani: "Sei un bambino che ha iniziato ad allenare ieri", la frase di Allegri a Fabregas, condita anche da un'espressione colorita, a quanto pare...

La bufera inizia in campo. Saelemaekers subisce un contrasto sulla linea laterale, in prossimità della panchina del Como, e rimane a terra. Ne nasce un battibecco che coinvolge proprio l'esterno belga e alcuni componenti dello staff di Fabregas. L'allenatore spagnolo ostacola Saelemaekers, che avverte una trattenuta e si volta verso il tecnico iberico.

A quel punto arriva Allegri, che prova a difendere il suo giocatore ma finisce per litigare con tutti, richiamando le attenzioni del quarto uomo. Sul posto accorre l'arbitro Mariani, che sventola un cartellino rosso verso il tecnico del Milan. La reazione è incredula: "E' per me? Ma non ho fatto niente", dice da bordocampo. A nulla però servono le proteste, con Allegri costretto a lasciare il terreno di gioco e prendere la via degli spogliatoi. A fine match, prima delle conferenze stampa, il nuovo incrocio tra i tecnici con le parole di fuoco.