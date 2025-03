L'Atalanta frena in casa con il Torino. La 'Dea' non va oltre ad un pareggio per 1-1 al Gewiss Stadium contro i granata nel match di oggi 1 febbraio. Al vantaggio di Djimsiti al 35' replica al 40' Maripan. Per i nerazzurri di Gasperini, che possono rammaricarsi per il rigore fallito da Retegui al 74', è il quarto pareggio nelle ultime sei partite con il treno scudetto che sembra allontanarsi. Ora l'Atalanta è terza con 47 punti, 6 in meno del Napoli capolista con una partita giocata in più e tre in meno dell'Inter con due partite in più. I granata sono invece in 11/a posizione a quota 27.

Il match

Parte forte la squadra di casa che si rende pericolosa al 2': cross di Bellanova da destra per Brescianini che viene anticipato da Maripan. Al 5' De Ketelaere prova a sfondare sulla sinistra, pallone in mezzo per Retegui: ancora Maripan, di testa, che allontana. Al 7' Ederson cerca il filtrante per Retegui in area, Pedersen attento non lascia passare il pallone.

Al 12' ci prova il Torino, palla bassa di Vlasic in area, Hien anticipa tutti e allontana. Al quarto d'ora tiro-cross da parte di Kolasinac, palla che termina sopra la traversa. Poco dopo cross di Karamoh per Vlasic che, in area, prova la girata: conclusione che non trova la porta. Al 21' gol annullato alla Dea: cross di Brescianini in area per Bellanova che si coordina e con il destro supera Milinkovic-Savic, l'esterno nerazzurro però tocca con il braccio al momento del controllo.

La squadra di casa insiste all'attacco: cross per Brescianini che schiaccia di testa, Milinkovic-Savic blocca. Un minuto dopo ci prova De Ketelaere che entra in area e, da destra, mette in mezzo, palla che passa senza trovare compagni. Al 28' colpo di testa di Retegui sul quale si fa trovare pronto Milinkovic-Savic. Alla mezz'ora Kolasinac è costretto ad uscire per un problema fisico, al suo posto Toloi. Al 35' i bergamaschi sbloccano la partita. Cross di Bellanova per Djimsiti che stacca di testa e fa 1-0. Al 40' il pari granata: palla morbida su calcio di punizione di Lazaro per Maripan che schiaccia di testa e fa 1-1. Al 43' chance per Karamoh con un destro da fuori area, bloccato da Rui Patricio. Nel recupero giallo per Coco per un fallo su De Ketelaere e ultima occasione per i nerazzurri: palla dentro l'area di Retegui per Brescianini che viene anticipato all'ultimo da Lazaro.

Un cambio nell'intervallo per Vanoli. Fuori Pedersen, dentro Walukiewicz. Al 4' penetrazione di Tameze che arriva al limite dell'area, cerca col filtrante Adams che calcia dl sinistro, Hien respinge e salva. Al 12' triplo cambio per Gasperini: Pasalic, Samardzic e Cuadrado prendono il posto di Brescianini, De Ketelaere e Ruggeri. Al 16' il serbo ci prova con un sinistro dal limite dell'area, la difesa granata respinge. Un minuto dopo destro di Cuadrado e Milinkovic-Savic blocca. Al 18' sinistro di Retegui e palla sopra la traversa.

Cambia anche Vanoli: fuori Adams e Karamoh, dentro Sanabria e Njie. Al 24' altro destro da fuori area di Cuadrado: il portiere ospite blocca. Al 29' fallo in area di Tameze su Retegui, l'arbitro ammonisce il giocatore granata e assegna il rigore. Dagli 11 metri l'italoargentino si fa parare il rigore da Milinkovic-Savic. Al 31' Gineitis prende il posto di Tameze. Al 33' sponda di Retegui in area per Pasalic che con il sinistro manda alto. Al 36' colpo di testa di Pasalic e Milinkovic-Savic ancora pronto a bloccare il pallone.

Al 39' entra Masina per Lazaro e rivede il campo Scamacca, al posto di Retegui, al rientro in campo dopo la rottura del crociato. Proprio l'attaccante romano ci prova di testa ma l'estremo difensore serbo dice ancora no. Nei sette minuti concessi da Piccinini l'Atalanta continua ad attaccare l'Atalanta, con Samardzic che si rende pericoloso con un sinistro da fuori area deviato in angolo dalla difesa granata.