circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, la chiusura del tetto durante la finale fa infuriare Alcaraz

Il tennista spagnolo ha discusso con il giudice di sedia durante il match con Djokovic

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
01 febbraio 2026 | 11.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Polemiche durante la finale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Oggi, domenica 1 febbraio, al termine del secondo set, il tennista spagnolo si è lamentato con il giudice di sedia per la parziale chiusura del tetto della Rod Laver Arena.

Durante il colloquio con l'arbitro, Alcaraz ha chiesto perché i due giocatori non fossero stati avvertiti, chiedendo di comunicargli in anticipo le scelte dell'organizzazione, che influiscono necessariamente sulle condizioni di gioco.

Nei minuti successivi sono intervenuti anche i vertici degli Australian Open, che hanno parlato con Alcaraz e gli hanno spiegato la loro decisione, preventiva, in vista di una serata che a Melbourne potrebbe prevedere vento e pioggia. La spiegazione, in ogni caso, non è sembrata appagare lo spagnolo, che ha illustrato la situazione anche a Djokovic, indicando platealmente proprio il tetto e alzando le spalle.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
australian open finale australian open australian open alcaraz alcaraz djokovic alcaraz djokovic finale australian open oggi alcaraz djokovic oggi
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza