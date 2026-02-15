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Bologna stende il Torino, granata battuti 2-1

Decidono Moro e Castro all'Olimpico-Grande

Castro (Fotogramma/Ipa)
Castro (Fotogramma/Ipa)
15 febbraio 2026 | 20.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna torna al successo dopo un mese e 4 ko di fila e lo fa espugnando l’Olimpico Grande Torino battendo 2-1 i granata. Decidono l’autogol di Vlasic e la rete di Castro. Lo stesso Vlasic aveva firmato il momentaneo pareggio.

Bologna aggancia la Lazio in classifica

In classifica gli emiliani agganciano all'ottavo posto la Lazio con 33 punti, mentre il Toro resta fermo a quota 27 in 14/a posizione. Baroni ritrova in attacco la coppia Simeone-Adams e rilancia Prati in regia, con Vlasic di nuovo titolare. Italiano, alle prese con diverse assenze, punta su Vitik e Lucumí in difesa e schiera Bernardeschi con Rowe e Castro davanti. Nel primo tempo è soprattutto il Bologna a fare la partita, spingendo a sinistra con Rowe e creando le occasioni migliori con Moro, Castro e lo stesso Bernardeschi, mentre il Torino si affida alle giocate di Vlasic e alle combinazioni tra Simeone e Adams senza trovare sbocchi.

La gara si sblocca in avvio di ripresa: al 4’ Rowe sfonda ancora a sinistra e mette in mezzo un pallone che Vlasic devia nella propria porta nel tentativo di anticipare Moro. Il Torino reagisce e trova il pari al 17’: Zapata recupera palla, salta un uomo e calcia, Skorupski non trattiene e Vlasic ribadisce in rete. L’equilibrio dura poco. Al 25’ Bernardeschi serve un filtrante per Castro, che controlla, supera due difensori e batte Paleari con la punta del piede per il 2-1. Nel finale i granata spingono, Maripán impegna Skorupski su corner, ma il Bologna resiste e porta a casa tre punti preziosi, tornando alla vittoria che mancava dal 15 gennaio.

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Calcio Serie A Torino Bologna
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