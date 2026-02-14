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Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos'è successo in Lazio-Atalanta

Episodio arbitrale nel match dell'Olimpico

Il rigore di Ederson - Ipa/Fotogramma
Il rigore di Ederson - Ipa/Fotogramma
14 febbraio 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Episodio arbitrale in Lazio-Atalanta. Oggi, sabato 14 febbraio, la Dea è andata in vantaggio nel match dell'Olimpico grazie a un calcio di rigore trasformato da Ederson per tocco di mano di Cataldi in area. Ma cos'è successo?

Accade tutto al 39', Zappacosta scende sulla destra e mette al centro, Cataldi in scivolata intercetta il pallone con il braccio e l'arbitro Sacchi indica il dischetto. Le immagini mostrano il centrocampista che interviene in maniera scomposta, colpendo la sfera con il braccio alto oltre la figura.

I giocatori della Lazio protestano per una presunta posizione irregolare di Zappacosta in partenza, ma un check del Var conferma che l'esterno bergamasco è tenuto in gioco da Provstgaard.

Riproduzione riservata
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